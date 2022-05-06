У Сумах в ДТП постраждали троє Учора, близько 13-ї години, на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Герасима Кондратьєва.

На місці автопригоди патрульні попередньо з’ясували, що відбулося зіткнення між автомобілями Chery Jetour під керуванням 59-річного водія та Renault Logan під керуванням 25-річного чоловіка.

Унаслідок зіткнення транспортний засіб Chery Jetour виїхав за межі проїжджої частини, де допустив наїзд на 55-річну жінку.

Двох водіїв та пішохода доправили до лікарні для надання необхідної допомоги. На місце ДТП для з’ясування всіх обставин події інспектори викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.

Закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху всіх його учасників! Бережіть себе!