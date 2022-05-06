На Конотопщині вогнеборці ліквідували загоряння лісової підстилки 11 травня о 20:19, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння лісової підстилки поблизу вул. Центральна в с. Таранське на Конотопщині.

Повідомлення надійшло від місцевих мешканців, які побачили дим в лісовому масиві. На місце події було направлено відділення чергового караулу 15-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено лісову підстилку на площі до 0,02 га, утворилась загроза подальшого поширення вогню на поруч розташований лісовий масив площею майже 3 га.

О 20:55 загоряння локалізували, а о 21:05 – витративши на гасіння майже 4 тонни води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 5 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області