В Сумській лікарні відкрито хоспісне відділення

Шановні Друзі!
Адміністрація КПН "Клінічна лікарня N4" СМР інформує, що на базі лікарні працює перше в місті повноцінне хоспісне відділення, що має належні умови для надання пацієнтам паліативної допомоги.
Паліатив - це не про смерть і не про причетність. Це про життя. Про його якість. Про його честь. Паліатив - це повноцінна медична допомога ,обстеження,турбота,психологічна та духовна підтримка.
Госпіталізація відбувається за направленням сімейного лікаря.
Адреса: м. Суми, вул. Металургів, 38.
Колектив відділення забезпечить надання кваліфікованої медичної допомоги.
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