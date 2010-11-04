В Сумській лікарні відкрито хоспісне відділення Про це повідомив директор КНП "Клінічна лікарня N4" Дмитро Кравцов на своїй сторінці у Фейсбуці.

Шановні Друзі!

Адміністрація КПН "Клінічна лікарня N4" СМР інформує, що на базі лікарні працює перше в місті повноцінне хоспісне відділення, що має належні умови для надання пацієнтам паліативної допомоги.

Паліатив - це не про смерть і не про причетність. Це про життя. Про його якість. Про його честь. Паліатив - це повноцінна медична допомога ,обстеження,турбота,психологічна та духовна підтримка.

Госпіталізація відбувається за направленням сімейного лікаря.

Адреса: м. Суми, вул. Металургів, 38.