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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:55217

Вступ-2022: з 12 до 19 травня працюватиме спеціальна «гаряча лінія»

З 12 до 19 травня в Українському центрі оцінювання якістю освіти працюватиме спеціальна «гаряча лінія» для учасниківнаціонального мультипредметного тесту.

«Як повідомляв раніше, потенційним учасникам національного мультипредметного тесту вже надіслали повідомлення з необхідними даними для входу на свою Інформаційну сторінку. Якщо повідомлення від Centr_ZNО не надходило, то зателефонуйте на спеціальну «гарячу лінію» й дізнайтеся необхідну інформацію», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій ШКАРЛЕТ.

Телефони «гарячої лінії»:

+38 095 523 46 47

+38 066 680 55 28

+38 068 146 02 21

+38 068 142 05 95

Оператори «гарячої лінії» матимуть інформацію тільки щодо логінів і паролів для входу на Інформаційну сторінку. Якщо ж у вас є інші запитання, наприклад, щодо реєстрації на НМТ, особливостей його складання тощо, ви можете зателефонувати до Українського (+38 095 903 95 10) або до регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Крім того, потенційні учасники НМТ, які ще не отримали або загубили свої логін і пароль для доступу до Інформаційної сторінки, можуть скористатися додатково створеним спеціальним сервісом «Отримання доступу до Інформаційної сторінки учасника ЗНО-2022/НМТ-2022»: достатньо коректно заповнити поля форми.

Інформаційна сторінка – важливий канал комунікації з Українським центром оцінювання якості освіти. Саме тут у другій половині травня (детальна інформація про терміни, коли це потрібно зробити, з’явиться незабаром) варто обов’язково підтвердити своє бажання проходити НМТ і повідомити організаторів про те, у якому регіоні перебуватимете в липні.

Напередодні тестування на Інформаційній сторінці можна буде дізнатися про дату, час і місце проходження випробування, самостійно сформувати запрошення-перепустку, а в серпні отримати й

Щоб не пропустити повідомлення від УЦОЯО, варто періодично заходити на свою Інформаційну сторінку, а також стежити за офіційними новинами.

Нагадаємо, майже 400 тис. повідомлень отримали потенційні учасники національного мультипредметного тесту.

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Общество
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