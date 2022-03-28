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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:33246

Пропагандисти кремля вигадали історію про введення в Україну польсько-литовського контингенту

Центр протидії дезинформації при РНБО України оприлюднив черговий фейк кремля.

росія продовжує спекулювати темою захоплення території України Польщею.

Російські пропагандистські канали поширили лист, який, нібито, надійшов від ЗСУ на ім’я Голови Державної прикордонної служби України. Окрім цього, в листі пропагандисти допустили низку як граматичних помилок, так і тих, що стосуються українського кордону.

Заявляємо, що такий лист в Адміністрацію Державної прикордонної служби не надходив. Також, за наданою інформацією від Збройних Сил України, такий лист не створювався і не направлявся до прикордонного відомства.
До того ж, в Україні подібне листування здійснюється лише через електронний документообіг.

Политика Російська пропаганда Фейк
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