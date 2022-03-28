Пропагандисти кремля вигадали історію про введення в Україну польсько-литовського контингенту

росія продовжує спекулювати темою захоплення території України Польщею.
Російські пропагандистські канали поширили лист, який, нібито, надійшов від ЗСУ на ім’я Голови Державної прикордонної служби України. Окрім цього, в листі пропагандисти допустили низку як граматичних помилок, так і тих, що стосуються українського кордону.
Заявляємо, що такий лист в Адміністрацію Державної прикордонної служби не надходив. Також, за наданою інформацією від Збройних Сил України, такий лист не створювався і не направлявся до прикордонного відомства.
До того ж, в Україні подібне листування здійснюється лише через електронний документообіг.
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