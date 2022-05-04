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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:37210

Сумчан просять взяти участь у соціолінгвістичному опитуванні

Співробітники відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики та рада молодих науковців Інституту української мови НАН України звертаються до всіх небайдужих із проханням узяти участь у соціолінгвістичному опитуванні.

У зверненні йдеться про те, що російська агресія проти України 24 лютого 2022 року вступила в активну фазу. І це не лише зрушило з місця мільйони людей, змушених шукати порятунку від війни у безпечніших регіонах України та за її межами, але й спричинило значний зсув у свідомості багатьох українців.
Усвідомлення того, що формальним приводом для нападу став так званий «захист» російськомовних, підштовхнуло до переосмислення власних цінностей, зокрема й пов’язаних із мовою і культурою. В українських областях, які приймають евакуйованих із зони бойових дій, зійшлися два «мовні світи», які мають зрозуміти та прийняти один одного.
Щоб краще зрозуміти процеси, що відбуваються зараз у мовній сфері, і, можливо, знайти оптимальні шляхи розв’язання проблеми, співробітники відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики та рада молодих науковців Інституту української мови НАН України підготували два питальники (соціолінгвістичні анкети), доступ до яких можливий за посиланнями:
- для постійних мешканців областей, куди приїздять внутрішньо переміщені громадяни, необхідно пройти опитування за цим посиланням: https://forms.gle/yDkZVZSwxPwoqr5w8;
- для внутрішніх переселенців (внутрішньо переміщених громадян) необхідно пройти опитування за цим посиланням. https://forms.gle/zkpBrV4njsVDND9x7.
Окрім того, науковців-мовознавців просять не лише заповнити анкету, але й максимально поширити обидва її варіанти.
 
Общество
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