Сумчанин пропонує встановити на місці фігури гусара новий пам’ятник На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Про встановлення пам'ятника замість демонтованого "Гусара"».

«В часи війни битва на культурному фронті займає одне з важливих місць. Ворог пробує знищити нашу культурну спадщину, обстрілює цивільну інфраструктуру, намагаючись нас залякати, тому в такі часи важливо продовжувати розвивати і прикрашати місто. Особливо значення мають український символи і зміст. Тому пропоную замість знятої скульптури 'Гусар' встановити скульптуру "Співаючому хлопчику", який став одним із символів незламності українського духу. За прототип, можна взяти образ, схожий на відомого хлопчика Лео. Ця скульптура буде символізувати перемогу українського духу, культури, що її не зламати і вони буде жити разом з нашими нащадками вічно. Скульптура органічно впишиться в міський ландшафт, її можна встановити сидячи на сходах, які там знаходиться.

Демонтовану скульптуру можна переплавити і використовувати, як матеріал. Для виробництва треба організувати конкурс, впевнений, що в місті Суми знайдуться волонтери і меценати, які втілять цей задум без використання міських коштів», - пише автор петиції Кунцев Микола Сергійович.