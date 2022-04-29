На Сумщині відмінено усі заходи на 8 травня у зв'язку з підвищеною небезпекою Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина, попереду дні 8-9 травня.

Дні пам'яті для нас, для росіян-ворогів - свято.

Багато розмов і питань про можливі загрози я чую від вас останні тижні.

Ми вже побачили наскільки безглузді і жахливі речі росіяни можуть творити на нашій землі.

Тому, я звертаюся до кожного:

- не ігноруйте сигнали тривоги;

- будьте уважними;

- без потреби не покидайте домівок та тримайтеся там, де є можливість швидко прослідувати в укриття;

- слідкуйте за офіційними повідомленнями.

По області відмінено усі заходи на 8 травня у зв'язку з підвищеною небезпекою. Керівники громад мають довести це до усіх категорій населення.

Щодо підсумків сьогоднішнього дня: на Сумщині було досить гаряче.

Усі деталі того, що відбувалося, оприлюдню зранку. Прошу ставитись до цього з розумінням, це питання безпеки.

Тихої ночі усім та спокійних днів!