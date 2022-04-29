У Маріуполі загинув воїн з Сумщини

З перших днів війни, будучи військовослужбовцем строкової військової служби Глеб став на захист Маріуполя. Пліч-о-пліч з ним боронить місто його товариш, побратим, кролевчанин Владислав Соловйов. Хлопці відважно трималися увесь цей час, підтримуючи один одного. Але...під час інтенсивних бойових дій Глеб загинув. Загинув на руках у Владислава. Загинув наш Герой.
Схиляємо голови у глибокій скорботі і шані.
Вічна слава і світла пам'ять нашому Глебу, нашому Герою!
Прощання з Кощеєвим Глебом Євгеновичем відбудеться після деблокації Маріуполя та повернення славетного Героя на рідну землю.
Владислав Соловйов мужньо тримає оборону "Азовсталі" та продовжує боротьбу з ворогом разом з "азовцями".
Дякуємо тобі, Владиславе, віримо у тебе.
Слава Україні! Героям Слава!
Кролевецька міська рада