У Маріуполі загинув воїн з Сумщини 4 травня у війні з російським ворогом, у боях за Маріуполь, на території "Азовсталі" героїчно загинув мужній воїн з Кролевеччини Глеб Євгенович Кощеєв.

З перших днів війни, будучи військовослужбовцем строкової військової служби Глеб став на захист Маріуполя. Пліч-о-пліч з ним боронить місто його товариш, побратим, кролевчанин Владислав Соловйов. Хлопці відважно трималися увесь цей час, підтримуючи один одного. Але...під час інтенсивних бойових дій Глеб загинув. Загинув на руках у Владислава. Загинув наш Герой.

Схиляємо голови у глибокій скорботі і шані.

Вічна слава і світла пам'ять нашому Глебу, нашому Герою!

Прощання з Кощеєвим Глебом Євгеновичем відбудеться після деблокації Маріуполя та повернення славетного Героя на рідну землю.

Владислав Соловйов мужньо тримає оборону "Азовсталі" та продовжує боротьбу з ворогом разом з "азовцями".

Дякуємо тобі, Владиславе, віримо у тебе.

Слава Україні! Героям Слава!

Кролевецька міська рада