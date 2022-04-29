У Сумах патрульні запобігли самогубству (відео) Патрулюючи вулицю Героїв Крут, охоронці порядку отримали інформацію про конфлікт між колишнім подружжям.

За вказаною адресою, у під’їзді багатоповерхівки, патрульні виявили жінку з дитиною на руках. Без верхнього одягу, налякана громадянка пояснила, що внаслідок конфлікту її колишній чоловік, відмовившись залишати її квартиру, зачинився зсередини. Вмовляння патрульних не допомагали. Двері до оселі чоловік відчиняти відмовлявся.

Усе ж потрапивши до помешкання, інспектори виявили 31-річного громадянина. Він уже стояв на парапеті балкона, тримаючись руками за балконну раму. Чоловік погрожував стрибнути із 6-го поверху.

За деякий час патрульні все ж знайшли потрібні слова та переконали чоловіка повернутися в приміщення. Обравши безпечний момент, поліцейські застосували до громадянина кайданки, щоби він не завдав шкоди ні собі, ні оточуючим. Адже в кімнатах інспектори виявили розкидані кухонні ножі.

Надалі патрульні передали чоловіка лікарям.