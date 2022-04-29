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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:16176

У Шостці розпочало мовлення Радіо КУЛЬТУРА

У Шостці на частоті 105.3 FM розпочало мовлення Радіо КУЛЬТУРА (яке зараз мовить спільно з Українським Радіо).

Суспільне радіо у період війни продовжує розширювати свою FM-мережу. Так, кількість населених пунктів, у яких можна слухати програми Українського РадіоРадіо Промінь та Радіо Культура, зросла ще на 11 населених пунктів, серед яких 2 — обласного значення, — повідомив член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформи радіо та телебачення, Дмитро Хоркін. Раніше повідомлялося, що Суспільне радіо запускає мовлення у 13 нових населених пунктах. Таким чином у період повномасштабної війни три канали Суспільного радіо запустили мовлення у 24-х нових населених пунктах, 6 із них — обласного значення.

Найбільше нових частот запущено у Радіо Культура (яке зараз мовить спільно з Українським Радіо):

  • Чернігів на частоті 88.7 FM;
  • Рівне (Антопіль) на частоті 99.2 FM
  • Кривий Ріг Дніпропетровської області на частоті 90 FM;
  • Нікополь Дніпропетровської області на частоті 95.6 FM;
  • Павлоград Дніпропетровської області на частоті 107.1 FM;
  • Шостка Сумської області на частоті 105.3 FM.

Українське Радіо відтепер мовить у Вознесенську Миколаївської області на частоті 92.6 FM.

Радіо Промінь:

  • Березівка Одеської області на частоті 104.2 FM;
  • Калуш Івано-Франківської області 90.2 FM;
  • Красногорівка Полтавської області на частоті 105.2 FM;
  • Красноград Харківської області на частоті 100.4 FM

Нагадаємо, Українське Радіо мовить в середньохвильовому діапазоні на території всієї країни. У населених пунктах, де немає FM-частоти, або в разі збоїв у її роботі, перемикайте приймачі в АМ-діапазон (чи СХ на старих приймачах) на частотах 1278 кГц, 873 кГц, 1404 кГц та 657 кГц. А середні хвилі Радіо Балтійська хвиля покривають мовлення у країнах Західної Європи до Португалії, країни Північної Європи, європейську частину росії.

З усіма частотами Українського Радіо в регіонах та лінками на соцмережі, де команда Суспільного надає оперативну та перевірену інформацію, можете ознайомитися за посиланням.

Раніше у зв'язку з численними запитами від українських та іноземних радіостанцій, Українське радіо НСТУ дозволило ретрансляцію свого сигналу на мережах радіостанцій будь-якої форми власності.

Усі канали Суспільного радіо слухайте в мобільному застосунку suspilne.radio та на сайті ukr.radio. З 13 березня в мобільному застосунку «Дія» стала доступною функція «Дія Радіо». Відтепер можна безоплатно та цілодобово слухати ефір Українського Радіо у мобільних телефонах.

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