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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Є вирогідність активізації обстрілів Сумщини з території рф

Оперативна інформація станом на 18.00 04.05.2022 щодо російського вторгнення

Триває сімдесята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. 

Командування російських військ намагається наростити темпи наступу на сході України з метою виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

З метою досягнення визначених цілей противник намагається завдавати втрат підрозділам Сил оборони, проводить перегрупування та посилення своїх військ, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення.

Ворог активізував завдання ракетно-бомбових ударів з метою руйнування транспортної інфраструктури України. 

На Слобожанському напрямку діє угруповання противника у складі окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів. Тривають авіаційні удари  та артобстріли по місту Харкову. Російські окупанти у Валуйському районі Бєлгородської області здійснили розгортання  допоміжного пункту управління 36-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу.

У рамках посилення угруповання військ на зазначеному напрямку ворог здійснює переміщення особового складу з території Бєлгородської області.

На Ізюмському напрямку противник намагається перехопити ініціативу та проводить наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове. З цією метою ворог здійснює артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Грушуваха, Нова Дмитрівка та Курулька. 

Крім того, противник зосередив до 40 одиниць ударних і транспортних вертольотів Мі-24 та Мі-8 на території Бєлгородської області у безпосередній близькості до державного кордону України.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні наступу на населені пункти Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.

Протягом дня, на Лиманському напрямку, противник здійснював безуспішні спроби закріпитись в населеному пункті Олександрівка.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Воєводівка, успіху не мали.

На Попаснянському напрямку ворог намагався розширити контроль над населеним пунктом Оріхове, успіху не має.

З метою сковування дій підрозділів сил оборони противник здійснює обстріли позицій наших військ практично уздовж усієї лінії зіткнення. Завдає авіаційні удари у районах населених пунктів Авдіївка, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Краматорськ і Гуляйполе.

Триває блокування та спроби знищення наших підрозділів в районі “Азовсталі” у Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має.

На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили спробу штурму населеного пункту Новосілка. Ворог зазнав втрат і відступив.

З метою посилення угруповання військ противник здійснює перекидання техніки та особового складу залізничним транспортом.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках окупанти, силами окремих підрозділів 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових військ чорноморського флоту, повітряно-десантних військ ведуть бойові дії з метою утримання тимчасово зайнятих територій та створення умов для активізації наступальних дій у напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг. 

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Відзначається нарощування системи протиповітряної оборони у Гомельській області, проведено тренування підрозділів редіоелектронної боротьби.

У подальшому не виключається проведення демонстраційних та провокаційних дій в районах наближених до державного кордону України. 

З метою підтримання напруженості на кордоні та недопущення перекидання резервів наших військ на загрозливі напрямки, противник утримує поблизу українсько-російського кордону у районі населеного пункту Козіно Курської області підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу. Не виключається активізація обстрілів із зазначеного району по території Сумської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання чорноморського флоту росії продовжує виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. Не виключається можливість залучення зазначеного корабельного складу до завдання ракетних ударів по території України. На теперішній час, у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носія крилатих ракет морського базування “Калібр”.

Тримаємо стрій! Разом переможемо! Слава Україні!

Право Російсько-українська війна
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