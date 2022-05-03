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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:32227

У Косівщині п’яний водій влаштував ДТП

На лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Сумській у селі Косівщина.

Прибувши на місце пригоди патрульні з’ясували, що 32-річний водій транспортного засобу ВАЗ-2106 під час розвороту не впевнився, що це буде безпечно, та допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz, водій якого рухався в попутному напрямку. На щастя, жоден з учасників ДТП не травмувався.

Під час спілкування з водієм автомобіля ВАЗ охоронці порядку виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік огляд пройшов на місці події. Результат склав 2, 91 проміле алкоголю, що в понад 14 разів перевищує допустиму норму. Також інспектори встановили, що в громадянина відсутні документи на право керування транспортним засобом. А права керування його взагалі позбавлено.

На водія патрульні склали адмінматеріали за ст. 124 КУпАП, ч. 1 ст. 126 КУпАП, ч. 2 ст. 126 КУпАП та ч. 3 ст. 130 КУпАП.

Патрульна поліція Сумщини

Право
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