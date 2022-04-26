У Сумах скоригували тарифи ТОВ «Сервісресурс» на послуги з поводження з ТПВ

У рішенні йдеться про те, що з відповідною заявою до виконкому звернулися саме товариство та КП «Чисте місто» наприкінці квітня поточного року.

Там йдеться, що, у зв’язку з переходом ТОВ «Сервісресурс» та КП «Чисте місто» на спрощену систему оподаткування 3 групи за ставкою 2%, відповідно до підпункту 5 пункту 11 ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2120-IX, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», необхідно внести зміни, затвердивши нові тарифи.

Наразі діють такі тарифи: поводження з твердими побутовими відходами – 195,78 грн за 1 м3 (без ПДВ), в тому числі 42,23 грн за захоронення (без ПДВ) або 222,04 грн за тонну (без ПДВ); поводження з великогабаритними побутовими відходами – 167,29 грн за 1 м3 (без ПДВ); поводження з ремонтними побутовими відходами – 295,98 грн за 1 м3 (без ПДВ).

Також рішенням виконкому була затверджена структура тарифу з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів. Переглянути можна за цим посиланням або Переглянути не завантажуючи.

Установлені тарифи діють до першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану на території України.