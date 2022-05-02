На Конотопщині поліцейські затримали крадія «по гарячих слідах»

Завдяки службовій собаці працівники поліції вийшли на слід зловмисника та неподалік від місця скоєння злочину виявили покинуту жіночу сумку. А вже через деякий час на місцевій автостанції правоохоронці виявили і самого крадія. Зловмисником виявився 26-річний мешканець Чернігівської області.
Поліцейські вилучили викрадені речі, а чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Слідчі дії тривають.
Поліція Сумщини