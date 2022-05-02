На Конотопщині поліцейські затримали крадія «по гарячих слідах» До поліції надійшло повідомлення від працівника магазину про зникнення з підсобного приміщення жіночої сумки та ноутбука «Hewlett-Packard». На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка встановила, що зловмисник проник до приміщення через запасний вихід та викрав зазначені речі.

Завдяки службовій собаці працівники поліції вийшли на слід зловмисника та неподалік від місця скоєння злочину виявили покинуту жіночу сумку. А вже через деякий час на місцевій автостанції правоохоронці виявили і самого крадія. Зловмисником виявився 26-річний мешканець Чернігівської області. Поліцейські вилучили викрадені речі, а чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Слідчі дії тривають. Поліція Сумщини