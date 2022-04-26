Реєстрацію в Державній службі зайнятості українців, які втратили роботу під час дії воєнного стану, спрощено

Відповідна постанова прийнята днями на засіданні Уряду за поданням Міністерства економіки.
Особи, які не мають повного пакету документів для подачі заявки, зможуть стати на облік по безробіттю за спрощеною процедурою – через додаток або портал Дія. Йдеться про подачу заяви у електронній формі без урахування документів про освіту, трудової книжки, військово-облікового документу тощо.
Отримати офіційний статус безробітного можуть люди, які після введення воєнного стану працювали на умовах трудового договору, гіг-контракту чи іншого цивільно-правового договору, але втратили роботу.
Уряд гарантує виплату допомоги всім, хто став на облік у визначеному законодавством порядку.