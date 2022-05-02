У Шостці автівка знесла електроопору

Сьогодні по вулиці Марата в Шостці водій автомобіля Chevrolet скоїв наїзд на електроопору. В результаті ДТП тілесні ушкодження отримали керманич легковика та пасажирка, яких доставили до лікарні.
Як попередньо встановили співробітники поліції, 46-річний водій не впорався з керуванням автомобіля та скоїв наїзд на електроопору.
В результаті автопригоди тілесні ушкодження отримали керманич та 29-річна пасажирка. Обох доправили до лікарні. За попередніми даними, водій легковика перебував за кермом з ознаками алкогольного сп’яніння.
У поліції за даним фактом проводять перевірку, встановлюючи причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Поліція Сумщини