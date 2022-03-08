Зловмисники розсилають небезпечні листи від державних органів України Обережно: нова кібератака на державні органи України.

Увага! Кіберзловмисники знову використовують для атак електронні листи зі шкідливим вкладенням - Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, попереджає про нову кібератаку на державні органи України. Цього разу вона здійснюється за допомогою розсилання електронних листів із темою "Указ Президента України No 576/22 про безпрецедентні заходи безпеки".

Листи містять вкладення у вигляді ISO-файлу майже з аналогічною назвою: "Указ Президента України No 151 про безпрецедентні заходи безпеки.iso". У разі його відкриття зрештою комп'ютер буде уражено шкідливою програмою Meterpreter.

Активність фахівці асоціюють із хакерами, які нещодавно вже здійснювали кібератаки на державні організації України. Зокрема, розповсюджували небезпечні електронні листи з темою щодо маріупольської Азовсталі.

Деталі на https://cert.gov.ua/article/39934