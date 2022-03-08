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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:59135

Зловмисники розсилають небезпечні листи від державних органів України

Обережно: нова кібератака на державні органи України.

Увага! Кіберзловмисники знову використовують для атак електронні листи зі шкідливим вкладенням - Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України 
 
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, попереджає про нову кібератаку на державні органи України. Цього разу вона здійснюється за допомогою розсилання електронних листів із темою "Указ Президента України No 576/22 про безпрецедентні заходи безпеки".
 
Листи містять вкладення у вигляді ISO-файлу майже з аналогічною назвою: "Указ Президента України No 151 про безпрецедентні заходи безпеки.iso". У разі його відкриття зрештою комп'ютер буде уражено шкідливою програмою Meterpreter. 
 
Активність фахівці асоціюють із хакерами, які нещодавно вже здійснювали кібератаки на державні організації України. Зокрема, розповсюджували небезпечні електронні листи з темою щодо маріупольської Азовсталі. 
 
Деталі на https://cert.gov.ua/article/39934
Политика Кібератака Кіберзловмисники
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