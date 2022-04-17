Ювенальні прокурори: 219 дітей загинули в Україні через збройну агресію РФ

Більше ніж 608 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 217 дітей загинуло та понад...
Більше ніж 594 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 22 квітня офіційне число...
Більше ніж 584 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому 208 дітей загинуло. Та 376...
Більше 567 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому 205 дітей загинуло та більше 362...
Більше 563 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, при цьому...