Загинув боєць "Азову" з Сумщини Роман Водень

Знову втрата… і невимовний біль…

26.04.2022 надійшла сумна звістка про загибель нашого випускника Воденя Романа Михайловича, відважного героя-патріота, бійця полку «Азов», який загинув у страшному котлі в Маріуполі.

Водень Роман Михайлович закінчив Шосткинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №7 у 2006 році, був щирим, добрим і веселим товаришем, активним учасником шкільного життя. Уся шкільна родина сумує через цю страшну втрату і висловлює глибокі співчуття рідним і близьким. Ніякими словами не втамувати пекучого болю. Світлий спомин про мужнього воїна-захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Низько схиляємо голови перед подвигом Героя. Царство Небесне та вічна пам’ять. Герої не вмирають!