Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:41461

Загинув боєць "Азову" з Сумщини Роман Водень

Про смерть Романа Воденя з Шостки стало відомо 26 квітня. Він був бійцем полку "Азов". Загинув, захищаючи Маріуполь.

Знову втрата… і невимовний біль…
26.04.2022 надійшла сумна звістка про загибель нашого випускника Воденя Романа Михайловича, відважного героя-патріота, бійця полку «Азов», який загинув у страшному котлі в Маріуполі.
Водень Роман Михайлович закінчив Шосткинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №7 у 2006 році, був щирим, добрим і веселим товаришем, активним учасником шкільного життя. Уся шкільна родина сумує через цю страшну втрату і висловлює глибокі співчуття рідним і близьким. Ніякими словами не втамувати пекучого болю. Світлий спомин про мужнього воїна-захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Низько схиляємо голови перед подвигом Героя. Царство Небесне та вічна пам’ять. Герої не вмирають! 
 
Шосткинська школа І-ІІІ ст. № 7
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Конотопі цілу добу не буде води
Сегодня 17:06
У Сумах рятувальники ліквідували загоряння квартири на початковій стадії
Сегодня 17:02
Застосунок "Повітряна тривога" повідомлятиме про вуличні бої та артилерійські обстріли
Сегодня 16:29
Які вакансії пропонують роботодавці Сумщини
Сегодня 16:16
У Сумській області знищено п’ять мостів, до липня планують відновити хоча б два
Сегодня 16:09
За тиждень ДБР задокументувало близько 20 фактів катування тростянчан
Сегодня 15:49
Відновлюється курсування поїзду Шостка-Київ
Сегодня 15:23
У Сумах перевізники сміття хочуть знизити тарифи
Сегодня 15:08
Тростянчан звільники від комунальних платежів за 2 місяці
Сегодня 15:04
Загинув боєць "Азову" з Сумщини Роман Водень
Сегодня 14:41
У Сумах оприлюднили результати присвоєння назви бульвару у районі Еспланади
Сегодня 14:01
У Сумах громадськість підтримала перейменування вулиці Зої Космодем’янської
Сегодня 13:48
view counter

Статьи

«Каюся і хочу відмитися»: віцепрезидент Газпромбанку родом з Охтирки повернувся до України і планує вступити до тероборони
Сегодня 16:04
Мер Сум: Місто згуртувалося, втримало оборону й дало відсіч рашистам
Сегодня 10:34
Сумчанам нагадують про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів
Вчера 14:37
Криптовалюта XEM - что нужно про нее знать?
Вчера 13:51
Обережно: зловмисники вигадують нові шахрайські схеми
Вчера 11:09
Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати
25.04.2022 13:58
"Лише паспорт зі мною лишився" - історія двох братів з Сумщини, які втратили житло через війну
24.04.2022 17:03
"Жодна шиферина не вціліла": вчителька з с. Солдатське розповіла про влучання авіабомби біля її дому
24.04.2022 12:43
Жили в покинутих хатах, позабирали телефони — мешканці сіл на Буринщині про прихід військових рф (відео)
23.04.2022 16:23
"Повелися на чай і тепло". Як чоловіки з Сумщини взяли в полон озброєних росіян (відео)
23.04.2022 12:50
Мешканці Великої Писарівки на Сумщині живуть поруч зі снарядом в стіні (відео)
23.04.2022 10:38
Пограбували школу, магазини та ферму. Наслідки перебування росіян у селі Чернеччина на Сумщині
22.04.2022 15:54
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.