Тростянчан звільники від комунальних платежів за 2 місяці На засіданні виконавчого комітету Тростянецької міської ради було прийняте рішення «Про звільнення від сплати за житлово-комунальні послуги по Тростянецькій міській територіальній громаді»

Як відомо, 24 лютого 2022 року відбулось вторгнення російських військ на територію Тростянецької громади. Окупація Тростянця тривала рівно місяць. Враховуючи значну руйнацію, пошкодження та збитки, спричинені ворогом, беручи до уваги скрутне фінансове становище тростянчан, керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконком міської ради вирішив:

За період з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2022 року звільнити від сплати за житлово-комунальні послуги жителів Тростянецької міської територіальної громади, а саме споживачів таких послуг:

- централізованого водопостачання та водовідведення;

- зі збирання та утилізації твердих побутових відходів;

- послуг КП «Тростянецького ЖЕУ»;

- послуг з управлінням гуртожитком (для мешканців гуртожитку по вул. Заводській, 1).

Місцевим комунальним підприємствам-надавачам послуг, відповідні суми коштів будуть компенсовані за рахунок бюджету Тростянецької громади.

Тростянецька міська рада