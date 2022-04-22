Застосунок "Повітряна тривога" повідомлятиме про вуличні бої та артилерійські обстріли Застосунок "Повітряна тривога" відтепер має важливі оновлення та нові рішення для моніторингу тривог по всій країні.

Про це повідомляє команда розробників.

Щоб максимально точно та оперативно інформувати людей про характер небезпеки, розробники Ajax Systems та stfalcon.com реалізували у застосунку повідомлення про початок і завершення трьох типів тривог:

- Повітряної тривоги

- Загрози артобстрілу

- Загрози вуличних боїв

Зазначається, що звукові сповіщення про тривоги суттєво відрізняються: як за звуковим сигналом, так і текстом сповіщень, що особливо важливо для людей із порушеннями зору. Так користувачі зможуть швидко визначати загрозу та відповідно на неї реагувати. Рекомендації щодо того, як діяти, також вказуються у повідомленні.

Нагадаємо, застосунок "Повітряна тривога" розроблений Ajax Systems разом з IT-компанією stfalcon.com та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Його вже завантажили майже 5 мільйонів користувачів.