На Харківщині загинув військовий з Сумщини Про це у фейсбуці повідомила депутатка Сумської міської ради Ірина Дяденко.

СУМИ! Втрата.

Напередодні Великодня, 23 квітня, у боях на Ізюмському напрямку героїчно загинув наш земляк - старший сержант славетної 27-ї Сумської реактивної артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського МІРОШНІЧЕНКО ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ.

У березні 2022 року йому виповнилося 47 років.

У Збройних силах України Олексій служив з 2017 року. Командир бойової машини реактивної артилерійської батареї, учасник АТО.

Наші щирі співчуття батькам героя, дружині, сину, брату.

Вічна пам'ять Воїну. Вічна йому Слава і наша вдячність.

Поховають Олексія Мірошниченка на Алеї Героїв Баранівського цвинтаря.

Попередня дата поховання - 27 квітня.