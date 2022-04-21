На Харківщині загинув військовий з Сумщини

СУМИ! Втрата.
Напередодні Великодня, 23 квітня, у боях на Ізюмському напрямку героїчно загинув наш земляк - старший сержант славетної 27-ї Сумської реактивної артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського МІРОШНІЧЕНКО ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ.
У березні 2022 року йому виповнилося 47 років.
У Збройних силах України Олексій служив з 2017 року. Командир бойової машини реактивної артилерійської батареї, учасник АТО.
Наші щирі співчуття батькам героя, дружині, сину, брату.
Вічна пам'ять Воїну. Вічна йому Слава і наша вдячність.
Поховають Олексія Мірошниченка на Алеї Героїв Баранівського цвинтаря.
Попередня дата поховання - 27 квітня.