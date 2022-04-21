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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:2171

Рашисти обстріляли Білопільську громаду

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

⚡ Білопільська громада. Сьогодні ввечері відбувся провокаційний обстріл нашої території з позицій ворога, що розташовані у росії.
 
Постраждалих з нашої сторони немає.
Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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