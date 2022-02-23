Аграрний сектор Сумщини найбільше потребує робочих рук З початку нинішнього року роботодавці заявили до Сумської обласної служби зайнятості 5,2 тисячі вакансій, що на 4204 менше, ніж на відповідну дату минулого року.

За видами економічної діяльності більшість вакансій налічується у сільському та лісовому господарстві, на підприємствах переробної промисловості, в оптовій та роздрібній торгівлі, у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності, в охороні здоров’я.

У професійному розрізі, найбільше вакансій подано для працевлаштування робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, водій автотранспортних засобів, токар, тракторист, машиніст екскаватора, фрезерувальник), кваліфікованих робітників з інструментом (швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, електрозварник ручного зварювання, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка), некваліфікованих працівників (підсобний робітник, робітник з благоустрою, прибиральник службових приміщень, двірник, прибиральник територій, прибиральник виробничих приміщень, вантажник, комірник), працівників сфери торгівлі та послуг (продавці, охоронник, кухар, офіціант, молодша медична сестра (молодший медичний брат), професіоналів (інспектор (пенітенціарна система), вчитель закладу загальної середньої освіти, агроном, лікар загальної практики сімейний лікар, лікар з медицини невідкладних станів, інженер, фахівців (бухгалтер, фахівець, електромеханік, диспетчер, електрик дільниці).

Середній розмір заробітної плати на одну вакансію на сьогодні дорівнює 9100 гривень – на 1,2 тис. більше, ніж на цю дату торік.

Навантаження на одне вільне робоче місце нині складає 15 чоловік.