У Тростянці поліцейські вилучили пістолет Макарова Поліцейські нагадують: добровільна видача зброї звільняє від кримінальної відповідальності.

Під час перевірки транспортного засобу працівники поліції виявили пістолет Макарова, один магазин та вісім набоїв калібру 9 мм. Все це 36-річний водій добровільно видав співробітникам поліції та пояснив, що отримав зброю ще на початку березня для відсічі агресії рф.

Поліцейські вилучили зброю.

Правоохоронці радять громадянам не наражати себе та оточуючих на небезпеку і здати до поліції незареєстровану зброю, набої та вибухові пристрої, якщо ці речі зберігаються незаконно.

Поліція нагадує добровільна видача зброї та набоїв звільняє від кримінальної відповідальності.

Поліція Сумщини