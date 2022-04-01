Поліцейські викрили чоловіка, який скоював крадіжки у Шостці Аби роздобути гроші на свої потреби, зловмисник викрав з вітрини магазину електроінструмент, який одразу продав, та намагався заволодіти зовнішнім блоком кондиціонера зі стіни багатоповерхівки. Його викрили поліцейські Шостки.

До поліції з заявою про крадіжку звернувся власник однієї з крамниць. Чоловік розповів, що під час перегляду відео з камер відеонагляду магазину він виявив чоловіка, який поцупив з вітрини торгівельної точки електроінструмент вартістю понад півтори тисячі гривень.

Дільничні офіцери поліції впізнали зловмисника на відео. Ним виявився неодноразово судимий 41-річний шосткинець. Його розшукали та допитали.

За словами підозрюваного, викрадений електроінструмент він встиг продати, а гроші витратити на власні потреби.

Правоохоронці вже знайшли і вилучили викрадене. Його найближчим часом повернуть власнику.

Крім того, зловмисник намагався заволодіти зовнішнім блоком кондиціонера, який висів на стені багатоповерхівки. Проте його дії вчасно помітили власники, які викликали поліцію та завадили злодію довести задумане до кінця.

У поліції за цими фактами відкрили кримінальні провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумщини