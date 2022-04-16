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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Роменщині поліцейські оперативно розшукали безвісти зниклу неповнолітню дівчину

Менше години знадобилося працівникам поліції спільно з небайдужими громадянами аби встановити місцезнаходження та повернути рідним 16-річну дівчину.

Вчора о 19:50 до чергової частини Роменського районного відділу поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що в с. Липова Долина зникла її племінниця.

На місце виклику відразу виїхали липоводолинські поліцейські, які з'ясували, що 16-річна жителька сусідньої області приїхала в гості до своє бабусі. Далі неповнолітня зі своїми знайомими подругами пішла прогулятися лісом, що знаходиться в межах селища. Та згодом вона відійшла від подруг в сторону і зникла.

Правоохоронці негайно розпочали пошуки 16-річної дівчини. До пошуків долучилися роменські поліцейські та небайдужі місцеві жителі.

Завдяки злагодженим спільним діям менше ніж за годину дівчинку знайшли. Виявилося, що вона заблукала.

Протиправних дій відносно неї не вчинялося.

Поліція Сумщини

Право
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