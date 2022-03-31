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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:42102

У Конотопі компенсують мешканцям оплату комунальних послуг за рахунок міського бюджету

15 квітня пройшло засідання виконавчого комітету Конотопської міської ради.

Виконавчим комітетом підтримано рішення і внесено зміни до Програми соціального захисту населення на 2022-2024 роки. Даним рішенням передбачається компенсація мешканцям Конотопської міської територіальної громади оплати комунальних послуг за березень поточного року. Кошти для компенсації будуть перераховані підприємствам-надавачам послуг, а мешканці отримають компенсацію за рахунок цих коштів. Для отримання компенсації необхідно  звернутися з заявою встановленого зразка на ім'я міського голови. Заяви будуть прийматися з понеділка, 18 квітня, з 9:00 до 15:00 протягом 14 робочих днів в міському будинку культури "Зоряний".

Серед інших питань прийняті рішення управління соціального захисту населення: щодо надання одноразової матеріальної допомоги згідно поданих документів; надання допомоги на поховання.

Розглянуто і проголосовано питання «Про затвердження складу тимчасової комісії з питання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Як зазначає начальник управління соціального захисту населення О.Розанова, на даний час по Конотопській громаді обліковується 400 внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвалися в Конотопі за період з 24.02.2022 по 15.04.2022.

На засіданні виконавчого комітету також прийняті рішення і служби міської ради у справах дітей: про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування; про призначення опіки над майном; про припинення опіки над майном.

Экономика
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