Повторний огляд для продовження інвалідності можна пройти після завершення воєнного стану

Під час воєнного стану в Україні для осіб з інвалідністю доступ до закладів охорони здоров’я, які здійснюють медико-соціальну експертизу (МСЕК), може бути ускладнений або неможливий. Також існують великі ризики щодо забезпечення роботи власне медзакладів. Тому для забезпечення необхідного соціального захисту та реалізації реабілітаційних заходів, Кабінет Міністрів прийняв розроблену МОЗ постанову, яка дозволяє продовжити дію інвалідності особам, у яких строк інвалідності закінчився у період воєнного стану.

При цьому повторний огляд, строк якого припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців після його припинення або скасування.

Таким чином, діти та дорослі з інвалідністю мають можливість отримувати, відповідно до індивідуальної програми реабілітації, без проходження повторного огляду ЛКК чи МСЕК:

- соціальні виплати;

- реабілітаційні послуги та допоміжні вироби (милиці, ходунки, крісла колісні, засоби інконтиненції, наприклад, памперси, - катетери тощо;

- освітні послуги;

- відповідні пільги.

За матеріалами: https://moz.gov.ua/article/news/povtornij-ogljad-dlja-prodovzhennja-invalidnosti-mozhna-projti-pislja-zavershennja-voennogo-stanu