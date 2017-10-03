На Сумщині очікуються заморозки Про це повідомляє Сумський гідрометцентр.

Увага!

Вночі та вранці 15 квітня по Сумській області на поверхні грунту очікуються заморозки 0..-3°, (І-й рівень небезпечності, жовтий).