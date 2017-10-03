На Сумщині очікуються заморозки

Увага!
Вночі та вранці 15 квітня по Сумській області на поверхні грунту очікуються заморозки 0..-3°, (І-й рівень небезпечності, жовтий).
Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Сумской областной гидрометцентр сообщил о прогноз погоды на ближайшие три дня....
Ночью и утром 18-20 апреля по Сумской области в воздухе ожидаются заморозки 0..- 5ºС....
Синоптики прогнозируют заморозки....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что ночью в...