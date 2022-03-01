Бійці тероборони Охтирщини відзначені державними нагородами

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, вірність військовій присязі Указами президента України було нагороджено
орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:
капітана ЛИСЕНКА Володимира Івановича (посмертно);
полковника СЛІЗЧЕНКА Олександра Миколайовича;
лейтенанта ГЕЙКА ВОЛОДИМИРА Миколайовича;
молодшого лейтенанта ТАРАСЕНКО Олену Олексіївну.
орденом «За мужність» ІІІ ступеня:
сержанта КУРОЧКУ Миколу Олександровича (посмертно);
солдата ГУРТОВОГО Олексія Сергійовича (посмертно);
старшого сержанта МІХЄЄВА Івана Вікторовича;
солдата Пінчука Ігоря Володимировича.