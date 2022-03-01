Бійці тероборони Охтирщини відзначені державними нагородами Вся країна вже знає, що Охтирка – місто герой, проте мало кому відомі ті військовослужбовці територільної оборони, хто зробив свій неоціненний внесок аби місто отримало цей статус.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, вірність військовій присязі Указами президента України було нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня: капітана ЛИСЕНКА Володимира Івановича (посмертно); полковника СЛІЗЧЕНКА Олександра Миколайовича; лейтенанта ГЕЙКА ВОЛОДИМИРА Миколайовича; молодшого лейтенанта ТАРАСЕНКО Олену Олексіївну. орденом «За мужність» ІІІ ступеня: сержанта КУРОЧКУ Миколу Олександровича (посмертно); солдата ГУРТОВОГО Олексія Сергійовича (посмертно); старшого сержанта МІХЄЄВА Івана Вікторовича; солдата Пінчука Ігоря Володимировича.