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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:501

На Роменщині поліцейські спільно з рятувальниками допомогли волонтеру

Вчора до полії надійшло повідомлення про те, що з автодороги в Роменському районі з’їхав у кювет та перекинувся легковий автомобіль.

Під час розмови з оператором 102 водій повідомив, що він волонтер і йому потрібна допомога, бо вантаж, який він віз, намокає під дощем та псується. На місце виклику негайно виїхали співробітники поліції.

Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що подія сталась поблизу с. Правдюки, та на щастя водій не постраждав. Завдяки спільним зусиллям поліцейських та працівників ДСНС гуманітарну допомогу, яку віз волонтер, було перевантажено до іншого транспорту, чим вдалось вберегти від пошкодження, адже на цей вантаж чекали новонароджені діти та їх мами. Крім того, рятувальник разом з правоохоронцями витягли транспортний засіб волонтера з кювету та помістили на евакуатор.

Общество Волонтер
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