За парєбріком: на Білгородщині з’явилася нова «біологічна зброя» Білгородці прийняли щурів за біологічну зброю і розповіли про це губерантору.

Під час прямої лінії люди поскаржилися на щурів у приватних будинках Білгорода та Білгородського району голові регіону В'ячеславу Гладкову. Також вони припустили, що гризуни можуть бути біологічною зброєю, пише Бєл.ру.

«Такого раніше не було. Чи вони не є рознощиками біологічної зброї? Чи може влада почати вживати санітарних заходів?» - питання від білгородки.

Глава регіону порадив не лякати один одного твердженням, що щури є біологічною зброєю.

«Якщо є проблема, звертайтеся до органів місцевого самоврядування. Приїдуть, перевірять та нададуть необхідну допомогу», - відповів чиновник.