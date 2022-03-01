На війні з рашистами загинув роменчанин 5 квітня під Херсоном загинув роменчанин В’ячеслав Максимов.

Про це повідомила директорка Роменської школи № 1 ім. Калнишевського Валентина Судьїна.

"Невимовний смуток і біль огортає всю шкільну родину Роменського ліцею №1 ім.П.І.Калнишевського. 5 квітня під Херсоном загинув випускник 1995 року нашої школи МАКСИМОВ В’ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ.

З 1985року по 1995 рік В’ячеслав навчався у школі №1. Спокійний, добрий, відповідальний, дуже вболівав за кожного однокласника, за проблеми класу, школи. Турботливий і люблячий батько.

Служив у Високомобільних десантних військах ЗСУ, брав участь у антитерористичній операції, захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

І коли 24 лютого підступний ворог рф розпочав повномасштабне вторгнення на територію України, коли запалали українські села і міста, рідна земля здригалася від зривів, В’ячеслав повернувся до своїх побратимів, щоб боронити Україну. Захищаючи рідну землю від ворога, він віддав найдорожче – своє життя.

І ми сьогодні з сильним болем та великою гордістю згадуємо свого випускника МАКСИМОВА В’ЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИМИРОВИЧА, який загинув у боротьбі з російським агресором, виборюючи для нас усіх, для наших дітей і онуків мирне небо, нашу свободу і незалежність.

Герої не вмирають, а живуть у наших серцях вічно!" - написала вона у фейсбуці.