На Сумщині упродовж доби рятувальники шість разів приборкували загоряння сухої рослинності та сміття 8 квітня пожежно-рятувальні підрозділи п’ять разів виїздили на гасіння пожеж на відкритих територіях.

Зокрема, у Сумах по вул. Нестерова та Мусоргського, у м. Путивль, в с. Стецьківка, Степанівської ОТГ та в с. Безсокирне, Річківської ОТГ – приборкували загоряння залишків сухої рослинності, а у м. Тростянець вогнеборці ліквідовували загоряння сміття на відкритій території. Загальна площа пожеж пройдена вогнем склала понад 15 га.

За попередніми висновками, всі ці загоряння спричинило необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Рятувальники вкотре звертаються до громадян, будьте відповідальними не допустіть знищення нашої мальовничої Сумщини, яке проводили окупаційні війська! Не паліть суху траву та сміття. Будьте максимально обережними з вогнем. При виявленні ознак пожежі на відкритих територіях негайно телефонуйте за номером «101»!