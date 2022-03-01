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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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БТР у весільному кортежі. У Сумах одружилися військовий та волонтерка

Трофейний БТР – як частина весільного кортежу. Саме так центральними вулицями Сум пара молодят поїхала офіційно зафіксувати свій шлюб.

Він – військовий добробату, вона – волонтерка, яка з перших днів війни допомагала військовослужбовцям. Разом Малік і Наталія 5 років. Зробити останній крок до узаконення стосунків, говорять, допоміг командир. пише Суспільне.

БТР у весільному кортежі. У Сумах одружилися військовий та волонтерка
Суспільне Суми

"Зібралися компанією, разом сиділи, і сам командир сказав: нам треба весілля влаштувати. І так воно вийшло, вирішили одружитися, щоб якась гарна хвилинка була, якась радісна подія в нашому житті. Щоб всі подивилися на це, прагнули до цього, і з кожним роком все було краще і краще. Ми – Україна, і ми впораємося з усім цим", – розповідає наречена Наталія Мамедова.

Особлива гордість нареченого і побратимів – незвичайний весільний кортеж.

"Це БТР російський, був "віджатий" у ході боїв, там спецоперація була. Я теж брав у ній участь, і командир наш Вова Біцак. Нас не здолати, ми переможемо, що б не було!", – каже наречений Малік Мамедов.

БТР у весільному кортежі. У Сумах одружилися військовий та волонтерка
Суспільне Суми

Заступник командира батальйону Володимир Біцак розповідає: познайомився з Маліком 25 лютого, коли прийшов записуватися до територіальної оборони. З тих пір завжди разом.

"Боєць у перший день сказав: дайте мені пістолет. Кажу: що він тобі дасть проти танка? Каже: хоч п’ятьох заберу з собою. Це характеризує його як людину відважну, яка може пожертвувати власним життям за Україну. Тим більше, що він азербайджанець. Це не заважає йому бути щирим українцем", – говорить Володимир Біцак.

БТР у весільному кортежі. У Сумах одружилися військовий та волонтерка
Суспільне Суми

"На даний момент ми є добровольчим формуванням. У наше завдання входить забезпечення оборони міста Суми, тому він і сьогодні повинен бути на роботі та нести варту. Але, я думаю, сьогодні в таке свято ми його відпустимо до коханої нареченої", – каже Володимир Лаврик, командир добровольчого формування.

"Дуже класно, дуже красиво. Все ж танки, БТР не завжди можна побачити в місті. Я сьогодні хочу побажати своїм рідним вже сину і донечці щастя, здоров’я, всього найкращого", – говорить мама нареченої Тетяна Галущенко.

БТР у весільному кортежі. У Сумах одружилися військовий та волонтерка
Суспільне Суми

"Познайомилися, коли почалася війна. Я дуже рада цьому знайомству. Виявляються кращі якості людей. Бажаю їм величезного щастя, всього найкращого. Менше поганих і більше гарних подій. Щоб у наш час все було тільки добре. Слава Україні!", – додає Тетяна Волкова, подруга нареченої.

 
Общество
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