Підсумки дня 6 квітня на Сумщині: 42-й день повномасштабного вторгнення рашистів Від голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Продовжуємо відновлювати Сумщину після навали орків. Це більше схоже на набіг дикунів зі зброєю, ніж на «другу армію світу». Я постійно буваю у громадах, які найбільше постраждали за ці півтора місяці від ворога. Роботи багато, все, що можна – відновимо. От тільки життя наших людей вже не повернемо ніколи. Як і не пробачимо цю війну росії.

Тим часом у Сумах за підривну діяльність затримали 60-річного чоловіка. Він збирав дані для передачі військовим рф. Чоловіка тримають під вартою.

Сьогодні з’явилася гарна новина для Сумщини: ми зможемо закуповувати будівельні матеріали для відновлення пошкоджених під час війни об’єктів: житлових будинків, лікарень та інших комунальних закладів. Починаємо невідкладно проводити першочергові аварійно-ремонтні роботи.

Також отримали від Уряду затверджений механізм проведення обстеження будівель та споруд, пошкоджених у результаті військової агресії рф.

На сьогодні в області працюють і дистанційно навчають дітей у 349 школах (із 375).

Допомагаємо громадам у вирішенні питань щодо виплати заробітної плати освітянам та організовуємо освітній процес для переміщених осіб.

Три лікарні у Сумах отримали комплекти Старлінків для забезпечення зв’язком. Також лікарні області продовжують отримувати необхідне медичне оснащення і ліки.

Надаємо допомогу підприємствам, які постраждали внаслідок обстрілів і бомбардувань російських військ. Економіка області має працювати, для цього робимо усе можливе у військовий час.