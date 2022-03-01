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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Підсумки дня 6 квітня на Сумщині: 42-й день повномасштабного вторгнення рашистів

Від голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Продовжуємо відновлювати Сумщину після навали орків. Це більше схоже на набіг дикунів зі зброєю, ніж на «другу армію світу». Я постійно буваю у громадах, які найбільше постраждали за ці півтора місяці від ворога. Роботи багато, все, що можна – відновимо. От тільки життя наших людей вже не повернемо ніколи. Як і не пробачимо цю війну росії. 

Тим часом у Сумах за підривну діяльність затримали 60-річного чоловіка. Він збирав дані для передачі військовим рф. Чоловіка тримають під вартою. 

Сьогодні з’явилася гарна новина для Сумщини: ми зможемо закуповувати будівельні матеріали для відновлення пошкоджених під час війни об’єктів: житлових будинків, лікарень та інших комунальних закладів. Починаємо невідкладно проводити першочергові аварійно-ремонтні роботи. 

Також отримали від Уряду затверджений механізм проведення обстеження будівель та споруд, пошкоджених у результаті військової агресії рф.  

На сьогодні в області працюють і дистанційно навчають дітей у 349 школах (із 375).  

Допомагаємо громадам у вирішенні питань щодо виплати заробітної плати освітянам та організовуємо освітній процес для переміщених осіб. 

Три лікарні у Сумах отримали комплекти Старлінків для забезпечення зв’язком. Також лікарні області продовжують отримувати необхідне медичне оснащення і ліки.  

Надаємо допомогу підприємствам, які постраждали внаслідок обстрілів і бомбардувань російських військ. Економіка області має працювати, для цього робимо усе можливе у військовий час.

Общество
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