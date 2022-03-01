У Сумах попрощалися із захисником Денисом Харлашком У Сумах 6 квітня попрощалися зі студентом Сумського педагогічного університету Денисом Харлашком. Юнак загинув на російсько-українській війні під час виконання бойового завдання під Харковом, не доживши до свого 20-річчя одинадцять днів.

З Денисом Харлашком попрощалися на Алеї слави Центрального сумського кладовища. Біля могили зібралися родичі, військові побратими і багато друзів дитинства.

"Ми з Денисом весь цей час, три роки поспіль, були в дитячому таборі. Я запам’ятала його людиною гарною, сміливою, відчайдушною, яка зажди допоможе всім оточуючим", - сказала подруга Дениса Валерія Невальона.

"Я тренувався з Денисом змалечку, він був одним із моїх спаринг-партнерів. Нічого поганого не можу сказати про нього, він дуже добра була людина", - розповів товариш Дениса Матвій Юхтенко.

"Я його пам’ятаю сміливим, щирим, людиною, яка завжди прийде на допомогу", - сказала подруга Дениса Тетяна Ярова.

Кілька років тому Денис закінчив навчання в сумській школі №17. Потім став студентом заочної форми навчання інституту фізичної культури педунівеситету. Попрощатися з юнаком прийшли його вчителі і викладачі.

"Дуже завжди був усміхнений, радісний, вихований, такий щирий, така гарна дитина. Я дякую батькам, що виховали таку дитину. Слава йому, слава героям", - розповіла учителька сумської школи Наталія Павленко.

"Дуже ввічлива, врівноважена, добра була дитина. Співчуваю його батькам, і низький уклін таким батькам, які виховали так дитину", - сказала методистка заочної форми навчання СумДПУ ім. А.С. Макаренка Ольга Калашник.

Денис багато років займався вільною боротьбою в дитячо-юнацькій спортивній школі. Тренувався у Олександра Карпова. Директор закладу, що про загибель юнака дізнався від тренера.

"Відрізнявся працелюбністю, був добрим вихованцем, брав участь у багатьох змаганнях. Тільки позитивні про нього відгуки. Виходить, хлопці готувалися до чемпіонатів області, чемпіонатів України, до Олімпійських ігор, але змагаються в стрільбі з ворогом якій вони у спортшколі не навчалися, але таке життя, такі в нас сусіди недобрі", - сказав директор Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школи Юрій Білан.

На російсько-українській війні Денис Харлашко воював у складі 13-го окремого десантно-штурмового батальйону.

"Ми були знайомі дуже багато років, ще до війни. Загинув він героїчно, рятуючи нашу волю, Україну. Під Харковом, так сталося, що перечепив розтяжку і підірвався", - розповів товариш Дениса "Часік".

До свого ювілею - 20-річчя - юнак не дожив одинадцять днів.