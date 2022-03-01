На Тростянеччині рятувальники ліквідували загоряння житлового будинку 5 квітня о 15:29 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про загоряння житлового будинку по вул. Садова у с. Виноградне, Тростянецької ОТГ.

На виклик направили відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини.

На момент прибуття рятувальників, полум’я охопило перекриття на площі до 10 кв. м, та меблі. Існувала загроза поширення вогню на весь будинок.

О 16:32 загоряння вдалося локалізувати, о 17:02 витративши на гасіння майже 2,5 т води, повністю ліквідували. За попередніми даними, припустима причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області