На Охтирщині вогнеборці запобігли масштабній пожежі (ВІДЕО) 5 квітня о 13:20 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу в приватному домоволодінні в с. Веселий Гай, Охтирського району.

На гасіння, подолавши відстань близько 17 км, з райцентру на місце виклику прибуло відділення 22-ї державної пожежно-рятувальних частин.

Як було встановлено, загоряння сталося в моторному відсіці автомобілі Škoda «Octavia», який знаходився впритул до розташованих під одним дахом гаража та господарчої споруди. Поривами вітру вогонь перекинувся на покрівлю. В середині гаража загорілися інструмент та інвентар. Від температури горіння зазнав пошкодження кузов автомобіля Лада «Калина», який знаходився в гаражі.

О 13:42 вогнеборці локалізували загоряння, запобігши поширенню полум’я на весь легковик Škoda, який разом з місцевими жителями відбуксирували від гаража. Також вдалося відвернути небезпеку загоряння авто Лада, господарчої споруди та розташованого неподалік житлового будинку. О 14:44 пожежу ліквідували.

За попередніми висновками, припустима причина пожежі – коротке замикання електромережі автомобіля.

Головне управління ДСНС України у Сумській області