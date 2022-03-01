Як працює комунальний транспорт у Сумах 5 квітня

Через проведення робіт ПАТ "Сумиобленерго", що зумовлені припиненням подачі живлення у деяких районах міста, знеструмлена і контактна мережа.
Відтак, за рішенням керівництва КП "Електроавтотранс", у вівторок для перевезення пасажирів задіяні 18 тролейбусів з автономним ходом та 5 автобусів. Ще 4 автобуси виконуватимуть спецрейси.
Режим роботи комунального транспорту: з 7:00 до 17:00.
Просимо враховувати, що відсутність електроенергії вплинула і на роботу сервера, який відображає GPS-навігацію: дані не відображатимуться у застосунках.
При плануванні поїздок враховуйте, що інтервал руху становить 30-60 хвилин (в залежності від маршруту).