Як працює комунальний транспорт у Сумах 5 квітня Перебої з електроенергією у місті не вплинуть на рух комунального транспорту.

Через проведення робіт ПАТ "Сумиобленерго", що зумовлені припиненням подачі живлення у деяких районах міста, знеструмлена і контактна мережа.

Відтак, за рішенням керівництва КП "Електроавтотранс", у вівторок для перевезення пасажирів задіяні 18 тролейбусів з автономним ходом та 5 автобусів. Ще 4 автобуси виконуватимуть спецрейси.

Режим роботи комунального транспорту: з 7:00 до 17:00.

Просимо враховувати, що відсутність електроенергії вплинула і на роботу сервера, який відображає GPS-навігацію: дані не відображатимуться у застосунках.

При плануванні поїздок враховуйте, що інтервал руху становить 30-60 хвилин (в залежності від маршруту).