Робота приватних маршруток в Сумах 5 квітня

маршрут № 2 - 5 одиниць транспорту;
маршрут № 3 - 2 одиниці транспорту;
маршрут № 5 - 7 одиниць транспорту;
маршрут № 7 - 6 одиниць транспорту;
маршрут № 8 - 2 одиниці транспорту;
маршрут № 10 - 9 одиниць транспорту;
маршрут № 11 - 3 одиниці транспорту;
маршрут № 12 - 6 одиниць транспорту;
маршрут № 13 - 10 одиниць транспорту;
маршрут № 18 - 7 одиниць транспорту;
маршрут № 19 - 6 одиниць транспорту;
маршрут № 20 - 7 одиниць транспорту;
маршрут № 21 - 4 одиниці транспорту;
маршрут № 51 - 4 одиниці транспорту;
маршрут № 52 - 4 одиниці транспорту;
маршрут № 56 - 5 одиниць транспорту;
маршрут № 60 - 4 одиниці транспорту;
маршрут № 61 - 6 одиниць транспорту.
У Сумах сьогодні, 4 квітня, працюють приватні маршрути для перевезення мешканців громади....
Приватні пасажироперевезення....
Актуальна інформація на 31 березня....
У Сумах у середу, 30 березня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади:
маршрут № 2 - 4 одиниці...
Інформація актуальна на сьогодні, 29 березня....