Робота приватних маршруток в Сумах 5 квітня У Сумах у вівторок, 5 квітня, працюють такі приватні маршрути для перевезення мешканців громади

маршрут № 2 - 5 одиниць транспорту; маршрут № 3 - 2 одиниці транспорту; маршрут № 5 - 7 одиниць транспорту; маршрут № 7 - 6 одиниць транспорту; маршрут № 8 - 2 одиниці транспорту; маршрут № 10 - 9 одиниць транспорту; маршрут № 11 - 3 одиниці транспорту; маршрут № 12 - 6 одиниць транспорту; маршрут № 13 - 10 одиниць транспорту; маршрут № 18 - 7 одиниць транспорту; маршрут № 19 - 6 одиниць транспорту; маршрут № 20 - 7 одиниць транспорту; маршрут № 21 - 4 одиниці транспорту; маршрут № 51 - 4 одиниці транспорту; маршрут № 52 - 4 одиниці транспорту; маршрут № 56 - 5 одиниць транспорту; маршрут № 60 - 4 одиниці транспорту; маршрут № 61 - 6 одиниць транспорту.