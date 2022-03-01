У Сумах попрощалися з захисником Євгеном Ковальчуком Він був командиром мінометної батареї батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Виговського. Чоловік загинув на Чернігівщині 1-го квітня. Його автівка натрапила на міну, коли він допомагав евакуювати людей.

З Євгеном прощалися на Алеї Слави Центрального кладовища. Його могила тут – крайня, пише Суспільне.

Євген Ковальчук родом із Глухова. Після школи навчався у Глухівському агротехнологічному коледжі. Військовим став у лютому 2015-го року.

“Це була дуже позитивна людина і хороший командир. Важко всім, що так сталося. Він їхав рятувати життя”, – говорить військовий побратим Євгена Валерій.

Бойовий товариш Роман розповідає: 1-го квітня проводилася евакуація зі звільнених напередодні населених пунктів. Євген дізнався, що в одному з них перебувають двоє немовлят. Його вмовляли не їхати через заміновані дороги, але чоловік сказав, що не може не поїхати як батько.

За словами бабусі дружини Євгена, чоловік телефонував їй напередодні. “Він подзвонив до неї в 3 години. Вони поговорили. У нього синочку 10 місяців, почав тільки ходити. Вона все це зняла, йому переслала. Ще й перше слово промовив: “папа, папа”, – говорить Катерина Ярова.

У Сумах попрощалися з захисником Євгеном КовальчукомСуспільне Суми

Попрощатися з захисником прийшли кілька десятків сумчан, які не були знайомі з ним. Так, говорять, дякують йому і віддають шану.

“Чергова молода людина загинула. Її вбили. Він наш. Він захищав нас, як не прийти. Ми повинні вклонятися до землі”, – каже сумчанка Тетяна.

У Євгена Ковальчука залишилися син, дружина, брат і батьки. У вересні йому мало б виповнитися 30 років.