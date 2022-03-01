Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:4858

У Сумах попрощалися з захисником Євгеном Ковальчуком

Він був командиром мінометної батареї батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Виговського. Чоловік загинув на Чернігівщині 1-го квітня. Його автівка натрапила на міну, коли він допомагав евакуювати людей.

З Євгеном прощалися на Алеї Слави Центрального кладовища. Його могила тут – крайня, пише Суспільне.

Євген Ковальчук родом із Глухова. Після школи навчався у Глухівському агротехнологічному коледжі. Військовим став у лютому 2015-го року.

“Це була дуже позитивна людина і хороший командир. Важко всім, що так сталося. Він їхав рятувати життя”, – говорить військовий побратим Євгена Валерій.

Бойовий товариш Роман розповідає: 1-го квітня проводилася евакуація зі звільнених напередодні населених пунктів. Євген дізнався, що в одному з них перебувають двоє немовлят. Його вмовляли не їхати через заміновані дороги, але чоловік сказав, що не може не поїхати як батько.

За словами бабусі дружини Євгена, чоловік телефонував їй напередодні. “Він подзвонив до неї в 3 години. Вони поговорили. У нього синочку 10 місяців, почав тільки ходити. Вона все це зняла, йому переслала. Ще й перше слово промовив: “папа, папа”, – говорить Катерина Ярова.

У Сумах попрощалися з захисником Євгеном КовальчукомСуспільне Суми
Попрощатися з захисником прийшли кілька десятків сумчан, які не були знайомі з ним. Так, говорять, дякують йому і віддають шану.

“Чергова молода людина загинула. Її вбили. Він наш. Він захищав нас, як не прийти. Ми повинні вклонятися до землі”, – каже сумчанка Тетяна.

У Євгена Ковальчука залишилися син, дружина, брат і батьки. У вересні йому мало б виповнитися 30 років.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
У Сумах попрощалися з захисником Євгеном Ковальчуком
Сегодня 16:48
Відсьогодні у Сумах розпочали роботу бібліотеки
Сегодня 16:40
Сумська тренерка розповіла про війну, подорож до Італії та підготовку до КЄЧ
Сегодня 15:49
Поліція Сум вилучила зброю у порушника комендантської години
Сегодня 15:43
На Сумщині п’яний з автоматом вимагав у знайомого спиртне
Сегодня 15:41
Триває зачистка Сумщини від російських військових
Сегодня 15:07
"Укрпошта" відновила приймання посилок у Сумах
Сегодня 14:43
Сумські енергетики просять сплатити заборгованність за електрику
Сегодня 13:44
У Сумах планують збільшити час роботи магазинів та транспорту
Сегодня 13:18
view counter

Статьи

Програми підтримки бізнесу на період війни
Вчера 13:32
Важлива інформація для вступників і керівників закладів освіти
01.04.2022 12:53
Без паніки: як вижити локальному бізнесу в умовах війни?
31.03.2022 14:52
Між похоронами, бомбами й весіллями. Як виживає місто-герой Охтирка
31.03.2022 14:28
Как сумчане пробивались из обстреливаемого города до "зеленых" коридоров
31.03.2022 13:57
ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму допомоги
31.03.2022 11:25
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
31.03.2022 09:12
Марина Стрілецька: «Працюю у Швейцарії, але будь-якої миті готова повернутися до України»
30.03.2022 13:42
Як діяти роботодавцю під час воєнного стану
30.03.2022 12:28
Служба зайнятості Сумщини пропонує навчання та підвищення кваліфікації
29.03.2022 22:14
Компанії, які продовжують працювати у воєнний час. Повний список і нові графіки роботи на top20.ua
29.03.2022 19:02
Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб
27.03.2022 11:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.