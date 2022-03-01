«Сумитеплоенерго» з 5 по 15 число приймає показники лічильників гарячої води Споживачі, які мають можливість передати показники лічильників, можуть скористатися будь-яким зручним засобом зв'язку:

- зателефонувати за номерами 70-19-01 та 70-19-02. За вказаними номерами додатково працює автовідповідач, який приймає голосові повідомлення цілодобово;

- за номерами мобільних телефонів (050)3274213, (050)3275258 –приймаються тільки дзвінки;

- у VIBER на номер (050)4072653 (у форматі SMS-повідомлень) із зазначенням особового рахунку та адреси;

- СМС повідомлення на телефонні номери (067)5499902, (050)4073320 (цілодобово);

- на електронну пошту: teploenergosumy@ukr.net і на сайт TEPLO.SUMY.UA.

Звертаємо увагу, що споживачі, які відносяться до території обслуговування КППВ, передають показники:

- на номери 78-18-99, 79-05-42 в робочі дні;

- на номери мобільних телефонів: (050)4073215, (050)3279216 – тільки дзвінки;

- СМС повідомлення на телефонні номери (067)3961792, (050)3042451 (цілодобово);

- у VIBER на номер (050)3042451 (у форматі SMS-повідомлень);

- на електронну пошту: sumy.voda@ukr.net.