На Сумщині окупанти спочатку катували зв’язаного чоловіка, а потім розстріляли

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, під час окупації Конотопського району затримали жителя м. Конотоп, зв’язали та катували його, після чого вистрілили в грудну клітину. Бездиханне тіло 41-річного чоловіка залишили на околиці с. Сім'янівка Конотопського району. Поруч із тілом загиблого лежав його український паспорт.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.