Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:01191

У Шостці провели в останню путь ще трьох захисників

Сьогодні у Шостці відбулася церемонія прощання та заховання ще трьох земляків, які загинули на захисті України.

В останню путь провели героїв: Бірюка В’ячеслава Миколайовича, Кагальняка Андрія Германовича і Коляду Анатолія Юрійовича.
– Втратили ще трьох вірних синів… Вічний спокій. Вічна вдячність. Світла пам’ять захисникам Батьківщини! – повідомив міський голова Микола Нога на своїй сторінці у Фейсбуці.
 
Шостка.інфо
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
У Тростянці рятувальники оперативно ліквідували пожежу на балконі
Сегодня 18:31
У Шостці провели в останню путь ще трьох захисників
Сегодня 18:01
У Ромнах попрощалися з героєм, який загинув за Україну
Сегодня 17:48
Роз’яснення щодо відповідальності за мародерство та інші злочини, скоєні під час воєнного стану
Сегодня 16:52
Голів територіальних громад Сумщини запрошують взяти участь у програмі «Сади Перемоги»
Сегодня 16:11
«Знайди рідних»: в Україні створили чат-бот для пошуку зниклих під час війни
Сегодня 15:36
У Сумах внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми
Сегодня 14:42
У Сумах через ДТП змінили маршрут руху тролейбусу
Сегодня 14:07
Заступника голови Новослобідської громади відбили у рашистів
Сегодня 14:03
view counter

Статьи

Програми підтримки бізнесу на період війни
Сегодня 13:32
Важлива інформація для вступників і керівників закладів освіти
01.04.2022 12:53
Без паніки: як вижити локальному бізнесу в умовах війни?
31.03.2022 14:52
Між похоронами, бомбами й весіллями. Як виживає місто-герой Охтирка
31.03.2022 14:28
Как сумчане пробивались из обстреливаемого города до "зеленых" коридоров
31.03.2022 13:57
ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму допомоги
31.03.2022 11:25
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
31.03.2022 09:12
Марина Стрілецька: «Працюю у Швейцарії, але будь-якої миті готова повернутися до України»
30.03.2022 13:42
Як діяти роботодавцю під час воєнного стану
30.03.2022 12:28
Служба зайнятості Сумщини пропонує навчання та підвищення кваліфікації
29.03.2022 22:14
Компанії, які продовжують працювати у воєнний час. Повний список і нові графіки роботи на top20.ua
29.03.2022 19:02
Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб
27.03.2022 11:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.