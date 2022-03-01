У Ромнах попрощалися з героєм, який загинув за Україну Продовжує збільшуватися скорботний перелік земляків, які віддали життя, захищаючи рідну землю від путінських орд.

Сьогодні на Алеї Героїв у Ромнах попрощалися з Романом Неофітним.

Народився він 7 червня 1987 року в селі Москалівка. Навчався у Біловодській школі, потім у Роменському вищому професійному училищі. З 2017 — на службі у Збройних силах України.

«Під час підготовки в міжнародному центрі миротворчості та безпеки за програмою JMTG0-U був нагороджений грамотою як кращий командир групи розвідувального взводу Десантного штурмового батальйону 95-ї Десантно штурмової бригади. 7.10.2021 року старшому солдату Р.В. Неофітному присвоєно військове звання «молодший сержант», — повідомляють на сторінці його рідної школи у фб.

З початку повномасштабної російської агресії наш земляк мужньо та самовіддано боронив Батьківщину і загинув 27 березня під час бою біля села Кам’янка Ізюмського району Харківської області.

— Схиляємо голови у шані й скорботі, щиро співчуваємо батькам та всім рідним і близьким загиблого. На жаль, війна забирає найкращих синів і доньок України. Наш святий обов’язок — берегти про них пам’ять і докласти максимум зусиль, аби їх самопожертва не була марною, — наголосив настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці ієрей Вадим Поліщук.

— Громада завжди шануватиме й берегтиме пам’ять про земляків, котрі віддали життя за рідну землю й мирне небо над головами кожного з нас, — зазначив міський голова Олег Стогній.

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