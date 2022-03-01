У Сумах внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми 3 квітня, близько 13 години 30 хвилин, патрульні отримали повідомлення про ДТП на перехресті вулиці Героїв Крут та проспекту Михайла Лушпи.

Інспектори, прибувши та огородивши місце події, попередньо встановили, що на нерегульованому перехресті 50-річний водій, керуючи автомобілем Honda CR-V, на виїзді з проспекту Михайла Лушпи на вулицю Героїв Крут, не надав переваги у русі та здійснив зіткнення з мотоциклістом.

Внаслідок автопригоди 23-річний мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його шпиталізували до лікарні для надання допомоги.

На місце події охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.

Патрульна поліція Сумщини