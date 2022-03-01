У Сумах внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми

Інспектори, прибувши та огородивши місце події, попередньо встановили, що на нерегульованому перехресті 50-річний водій, керуючи автомобілем Honda CR-V, на виїзді з проспекту Михайла Лушпи на вулицю Героїв Крут, не надав переваги у русі та здійснив зіткнення з мотоциклістом.
Внаслідок автопригоди 23-річний мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його шпиталізували до лікарні для надання допомоги.
На місце події охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.
Патрульна поліція Сумщини