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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:2458

За фактами викрадення окупантами мирних людей на Сумщині розпочато кримінальні провадження

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводяться досудові розслідування за фактами викрадення людей представниками іноземної держави (ч. 1 ст. 146-1 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці російської федерації під час окупації м. Тростянець зайшли в будинок до мирних жителів, провели там обшук, після чого забрали із собою 32-річного чоловіка. При аналогічних обставинах особи, які називають себе військовослужбовцями РФ, взяли в полон і 29-річного мирного жителя цього міста. На даний час місцеперебування полонених встановлюється.

Разом з тим, двом іншим чоловікам вдалось звільнитись з полону. Потерпілі розповідють, що 20 березня 2022 року в денний період доби на вул. Набережній в м. Тростянець їх затримали окупанти, увесь час тримали в підвалі залізничного вокзалу і катували. Лише 26 березня 2022 року чоловіки, скориставшись тим, що в місті були бойові дії, втекли з полону.

Проведення досудового розслідування доручено СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області.

Право
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